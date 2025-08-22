Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O relatório da Polícia Federal sobre a investigação contra Jair e Eduardo bolsonaro aponta que o ex-presidente recebeu mais de R$ 1,2 milhão em transferências via PIX em menos de um ano. Segundo a PF, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou mais de R$ 30 milhões. O relatório não faz acusações diretas ao ex-presidente, mas lista suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes. Só em transferências por PIX neste período de onze meses, Bolsonaro recebeu quase R$ 20 milhões. No total, R$ 30,5 milhões entraram na conta do ex-presidente e as retiradas somaram quase o mesmo valor. A defesa de Bolsonaro disse que recebeu com surpresa o indiciamento, mas ainda não se manifestou sobre as transações financeiras. E ainda: Lula chega à Bogotá e participa da cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica.



