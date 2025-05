Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após o mercado reagir negativamente ao aumento do IOF, o imposto de operações financeiras, o governo voltou atrás em parte do decreto. A equipe econômica se reuniu as pressas agora à noite (23) e decidiu fazer alguns ajustes. O governo vai manter a alíquota zero de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. O aumento do IOF atinge principalmente as empresas e quem faz aportes de mais de R$ 50 mil por mês em previdência privada. A compra de moeda estrangeira também vai ter o imposto elevado para 3,5% por cento. E ainda: Palmeiras vence Ceará e avança na Copa do Brasil.



