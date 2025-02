Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula deve coordenar nesta sexta (24) uma reunião com ministros para discutir formas de baixar os preços dos alimentos. Os ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Esther Dweck, Carlos Fávaro e Paulo Teixeira devem participar do encontro. A expectativa é de que o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, também esteja presente. E ainda: Forte chuva de granizo causa estragos na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).