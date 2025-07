Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula descartou a possibilidade de qualquer acordo com o governo dos Estados Unidos baseada em riquezas naturais do Brasil. Os Estados Unidos buscam acordos com outros países em torno de minerais como lítio, nióbio e terras raras, todos usados na fabricação de baterias, equipamentos eletrônicos e militares. E ainda: General Mário Fernandes admite autoria de plano que previa assassinato de Lula.



