Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dezenove brasileiros, que estavam presos em uma estrada no Chile, foram resgatados. Ao todo, um grupo de mais de 30 pessoas ficou isolado dentro de um ônibus na rodovia depois de uma forte nevasca, na região do Atacama. A operação de resgate durou cerca de 12 horas. Por causa do acúmulo de neve na pista e de um acidente na quarta-feira, todos ficaram sem ter como deixar o local. Durante a nevasca, as temperaturas chegaram a sete graus negativos. Todos passam bem. E ainda: Governo federal assina acordo com a família de Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!