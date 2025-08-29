Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

Lula autoriza uso da Lei da Reciprocidade contra o tarifaço de Trump

Confira nesta edição do JR 24 Horas:Os ânimos ficaram exaltados na CPMI do INSS nesta quinta-feira (28). O relator, deputado Alfredo Gaspar, ameaçou dar voz de prisão ao delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, responsável pela investigação das fraudes. A ameaça aconteceu quando o delegado se recusou a dar informações sigilosas. Durante a sessão, um habeas corpus do ministro André Mendonça, do STF, chegou, liberando o delegado a falar somente sobre o que já se tornou público para não atrapalhar as investigações. E ainda: Lula autoriza uso da Lei da Reciprocidade contra o tarifaço de Trump.
    

