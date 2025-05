Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa com alterações no serviço público. O objetivo é tornar a máquina do estado mais eficiente e cortar gastos. Uma proposta deve ser apresentada pelo grupo de trabalho em até 45 dias para que o texto seja votado antes do recesso parlamentar de julho. A reforma administrativa e a revisão de isenções fiscais são defendidas por parlamentares como alternativas contra o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. E ainda: Audiência na Câmara de Vereadores de SP termina em confusão.



