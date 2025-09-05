Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (4)

Projeto de anistia pode ir ao Senado com mudanças

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um projeto de anistia para envolvidos na tentativa de golpe e nos atos do 8 de janeiro dominou as discussões nesta quinta-feira (4) no Congresso. Um dos projetos também busca livrar Jair Bolsonaro da prisão e até devolve ao ex-presidente a condição de concorrer às eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo uma negociação paralela ao texto da Câmara dos Deputados. E ainda: Pesquisa encomendada pela RECORD mostra intenções de voto para governo de Santa Catarina em 2026.

