Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um projeto de anistia para envolvidos na tentativa de golpe e nos atos do 8 de janeiro dominou as discussões nesta quinta-feira (4) no Congresso. Um dos projetos também busca livrar Jair Bolsonaro da prisão e até devolve ao ex-presidente a condição de concorrer às eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está fazendo uma negociação paralela ao texto da Câmara dos Deputados. E ainda: Pesquisa encomendada pela RECORD mostra intenções de voto para governo de Santa Catarina em 2026.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!