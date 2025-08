Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (04)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em casa, em um condomínio em Brasília. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Após o anúncio da prisão houve uma manifestação de apoiadores na esplanada e na frente do condomínio de Bolsonaro.



