Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: STF tem segurança reforçada para julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe. O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus deve ser conduzido com serenidade, diz o ministro do STF, Luís Roberto Barroso. CPMI do INSS aprova pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de envolvimento nas fraudes. Brasil ultrapassa pela primeira vez a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás por dia E ainda: Militares do Exército intensificam os treinamentos para reforçar a segurança da COP30.