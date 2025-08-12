Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O plano de contingência do governo ao tarifaço deve ser apresentado até o fim da semana. Lula se encontrou com ministros e o vice presidente Geraldo Alckmin para tratar das medidas de apoio a produtores afetados pelo tarifaço. Havia a expectativa de Alckmin para a apresentação da proposta nesta terça, porém a data não deve ser cumprida. A ideia do governo é analisar cada empresa e montar um plano de acordo com as necessidades. E ainda: Estados Unidos estendem trégua de taxas à China por mais 90 dias.