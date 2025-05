Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Moradores de Belo Horizonte ficaram no escuro na noite desta segunda-feira (12). A concessionária responsável informou que o fornecimento de energia já foi reestabelecido em toda a cidade. O apagão atingiu vários bairros e, segundo a Cemig, Companhia Energética de Minas, foi causado por um problema em uma subestação na capital mineira. E ainda: Em agenda na China, Lula participa de encontro com chefes de estado latinos nesta terça (13).