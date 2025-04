Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um carro desgovernado invadiu um supermercado na região metropolitana do Rio. Um funcionário que trabalhava no momento da invasão escapou por pouco de ser atingido. O acidente foi no município de Guapimirim. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Mesmo com todo o estrago causado, ninguém ficou ferido. E ainda: Terremoto de magnitude 5,2 atinge cidade na Califórnia, nos EUA.