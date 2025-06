Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As sirenes voltaram a tocar em cidades israelenses diante da ameaça de novos ataques do Irã. O governo iraniano disse que atacou o território israelense, mas as forças de defesa de Israel não confirmaram. Confira imagens ao vivo de Jerusalém neste início de dia por lá. E ainda: Câmara aprova urgência para votar projeto que suspende o aumento do IOF.