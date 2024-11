Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: a cúpula do G20 aprovou, nesta segunda (18), a declaração final do grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Entre outros temas, o documento aborda os conflitos ocorrendo ao redor do mundo e pede a paz. Veja também: o Congresso Nacional prepara um grupo de trabalho para debater mudanças na segurança da casa após o atentado na Praça dos Três Poderes.