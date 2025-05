Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu as recentes decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) em relação à alta na taxa básica de juros. Ele participou de um evento em São Paulo e afirmou que a Selic deve permanecer mais elevada enquanto houver incertezas em relação à economia. E ainda: Partido de Javier Milei vence eleições em Buenos Aires.