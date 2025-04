Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

A Petrobras criou uma comissão para investigar as causas da explosão que gerou um incêndio em uma plataforma na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 32 trabalhadores receberam atendimento médico. 14 funcionários ficaram feridos. Um desses funcionários chegou a cair no mar e precisou ser resgatado. Ele sofreu diversas queimaduras e foi levado para um hospital. O estado de saúde dele é considerado estável. As chamas foram controladas depois de 4 horas. Segundo a Petrobras, a plataforma não produz petróleo desde 2020, mas mantém a extração de gás. Veja também: Bahia marca no fim, vence Ceará e conquista primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro.



