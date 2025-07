Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas:O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acaba de votar para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática não muda nada, isso porque o ministro Luiz Fux foi o único que votou para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes. O placar na primeira turma ficou em quatro a um contra o ex-presidente. E ainda: Lula recebe Haddad para discutir crise das taxas impostas pelos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!