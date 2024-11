Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Agência Nacional de Energia Elétrica intima Enel por apagão em São Paulo. FAB transporta para o RS corpos de atletas do Remo mortos em acidente. Princípio de incêndio atinge Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF). TCU identifica pagamentos indevidos de benefícios do INSS. Mineradora BHP começa a ser julgada na Inglaterra pelo rompimento da barragem de Mariana (MG).