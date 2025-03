Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (24)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal repatriou um bebê brasileiro vítima de tráfico internacional de pessoas. Hoje com 1 ano e 4 meses, a criança foi entregue a uma instituição de acolhimento familiar, conforme decisão da Justiça. Ele foi encontrado na região da cidade do Porto, em Portugal. A investigação revelou uma rede criminosa de tráfico internacional de recém-nascidos. Eles eram gerados em barrigas de aluguel e levados para Portugal por um homem que se dizia pai deles. E ainda: Em Tóquio, Lula se encontra com o imperador do Japão.