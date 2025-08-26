Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro

Boletim JR 24H

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma recomendação para reforçar o policiamento nos acessos ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da república, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral. O STF ainda não se manifestou. E ainda: Brasil e Canadá confirmam missão empresarial com objetivo de ampliar trocas comerciais.

