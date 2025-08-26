Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma recomendação para reforçar o policiamento nos acessos ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A manifestação da PGR foi enviada pelo procurador-geral da república, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral. O STF ainda não se manifestou. E ainda: Brasil e Canadá confirmam missão empresarial com objetivo de ampliar trocas comerciais.



