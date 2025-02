Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça determinou a suspensão imediata do serviço de mototáxi em São Paulo. A decisão atende a um pedido da Prefeitura capital paulista, que alega que as empresas estão descumprindo um decreto municipal de 2023. A norma proíbe mototáxi na cidade por falta de segurança dos passageiros. A 99 e a Uber passaram a oferecer o serviço neste mês amparadas por uma lei federal e informaram que vão recorrer da decisão. E ainda: com rescisão do Al-Hilal, Neymar deve ser anunciado pelo Santos nos próximos dias.