Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas morreram em um tiroteio em Nova York, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu na 'Park Avenue', uma das avenidas mais movimentadas da cidade, no início da noite desta segunda-feira (28). O atirador foi identificado como Shane Devon Tamura, de 27 anos. Tamura nasceu no Havaí, mas morava em Las Vegas. Ele tinha permissão para portar armas e uma licença de investigador particular vencida. E ainda: Senadores brasileiros negociam nos EUA para adiar cobrança do tarifaço.



