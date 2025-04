Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (31)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: No Rio Grande do Sul, uma tempestade com ventania assustou e causou destruição na região metropolitana de Porto Alegre nesta segunda (31). Em São Paulo, carros foram arrastados, outros ficaram submersos, e pedestres enfrentaram alagamentos com a água acima da cintura. A Defesa Civil do estado vai manter a Operação Chuvas de Verão, que seria encerrada em março, até a metade de abril. E ainda: avião sai da pista durante pouso no aeroporto de Chapecó (SC).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!