Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (5)
Tiros são disparados nas imediações do Palácio Presidencial da Venezuela
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Tiros foram disparados nas imediações do Palácio Presidencial da Venezuela. Autoridades informaram que agentes de segurança abriram fogo contra drones que se aproximavam do prédio governamental. E ainda: Donald Trump descarta eleições na Venezuela em 30 dias.
Últimas
Incêndio criminoso em usina termelétrica deixa 45 mil residências sem energia na Alemanha
Moradores e comerciantes da capital alemã enfrentam falta de luz desde sábado (3), em meio a temperaturas baixas
Incêndio em carreta causa interdição da BR-101 em Palhoça (SC)
Carreta carregada com copos de plástico pegou fogo e causou congestionamento na rodovia
Quatro amigos ilhados na Serra do Cipó são resgatados por bombeiros
Militares encontram grupo perdido em trilha após forte chuva que elevou nível de rio
Nevasca na Europa paralisa transportes e afeta aeroportos
Em Paris, as autoridades pediram às companhias aéreas que reduzam até 15% dos voos nos principais aeroportos
Tribunal de Contas da União inspeciona Banco Central sobre liquidação do Banco Master
Ministro Jhonatan de Jesus determina apuração dos procedimentos relacionados ao caso
Reino Unido e França realizam ataques aéreos na Síria contra o Estado Islâmico
Os aviões atingiram instalações utilizadas para armazenar armas e explosivos
Força Nacional do SUS avalia situação de saúde na fronteira entre Brasil e Venezuela
Ministério da Saúde envia equipe em apoio à região
Donald Trump descarta eleições na Venezuela em 30 dias
Presidente dos EUA afirma que estabilização é necessária antes de qualquer processo eleitoral
Israel realiza ataques aéreos contra o Hamas e Hezbollah no Líbano
Os ataques atingiram infraestruturas militares dos grupos terroristas
Ibovespa sobe e dólar cai com desdobramentos da crise na Venezuela
O Banco Central divulgou projeções econômicas do mercado brasileiro
Índices de ações dos EUA sobem após prisão de Nicolás Maduro
Dow Jones atinge nível recorde com alta em ações do setor energético
RJ: apagão causa prejuízo de mais de R$ 1 milhão
A interrupção no fornecimento de energia elétrica começou por volta de 17 horas de sábado (3) e só foi restabelecida nesta segunda-feira (5)
