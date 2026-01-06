Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (5)

Tiros são disparados nas imediações do Palácio Presidencial da Venezuela

Boletim JR 24H|Do R7

  • Google News

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Tiros foram disparados nas imediações do Palácio Presidencial da Venezuela. Autoridades informaram que agentes de segurança abriram fogo contra drones que se aproximavam do prédio governamental. E ainda: Donald Trump descarta eleições na Venezuela em 30 dias.

  • jr-24h

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.