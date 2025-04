Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta segunda (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cientistas norte-americanos recriaram uma espécie de lobo, extinta há 13 mil anos. Os pesquisadores conseguiram localizar fósseis de lobos brancos gigantes para produzir embriões usando fêmeas de lobos de outra espécie como matriz. O resultado são três filhotes que nasceram com as características do animal que estava extinto: uma fêmea e dois machos. E ainda: Prefeitos de todo o país se reúnem em Brasília para discutir segurança e Reforma Tributária.