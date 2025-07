Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O secretário de estado americano, Marco Rubio, anunciou que a Casa Branca decidiu cancelar o visto que permite ao ministro Alexandre de Moraes entrar nos Estados Unidos e explicou que a medida é uma resposta ao que Donald Trump chama de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspensão do documento foi anunciada depois que Moraes determinou que ex-presidente passe a usar tornozeleira eletrônica. A revogação do visto deve alcançar aliados e familiares próximos ao ministro do STF. E ainda: Jair Bolsonaro interrompe entrevista para não descumprir medidas cautelares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!