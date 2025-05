Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração de Carlos Lupi do cargo de ministro da Previdência. O presidente Lula aceitou o pedido de demissão. Pelas redes sociais, Lupi agradeceu pela confiança e disse que entregou o cargo "com a certeza de que não foi citado nas investigações" de fraudes no INSS. Quem assume o cargo é o ex-deputado federal Wolney Queiroz, o 'número dois' da pasta. E ainda: Governo de MG decreta emergência em saúde pública devido a aumento de casos de doenças respiratórias.