Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Em entrevista exclusiva a Luiz Fala Monteiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não descarta realizar novos cortes no orçamento. Ele destacou a importância do crescimento da receita acima das despesas para alcançar o equilíbrio fiscal e mencionou que ajustes poderão ser feitos caso riscos sejam identificados nos próximos meses. A entrevista completa está disponível em R7.com. E ainda: autoridades brasileiras defendem apuração isenta da Justiça na suposta tentativa de golpe de Estado.