EUA e China anunciam acordo para redução de tarifas por 90 dias

Os Estados Unidos e a China anunciaram um acordo que suspende a maior parte das tarifas entre os dois países por 90 dias. O anúncio ocorreu após uma reunião em Genebra, na Suíça. As partes concordaram em reduzir as tarifas sobre produtos chineses e americanos de 125% para 10%. Segundo a agência Reuters, essa disputa tarifária resultou na paralisação de quase 600 bilhões de dólares em comércio bilateral.



