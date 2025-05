Lula chega à China para participar de reuniões bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na China para firmar novos acordos de parceria econômica. Ele chegou no domingo (11) a Pequim e participará de um seminário com empresários chineses e brasileiros. Lula também se reunirá com representantes de diversas empresas e comparecerá ao fórum China Selac, além de um jantar na residência oficial do presidente Xi Jinping. A volta ao Brasil está prevista para quarta-feira.



