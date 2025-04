Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China atingiu um novo patamar nesta sexta-feira (4). O governo chinês anunciou sobretaxas de 34% sobre produtos americanos em retaliação às tarifas impostas por Donald Trump. O confronto derrubou bolsas globais e afetou até o lançamento de um novo videogame japonês nos EUA. Enquanto Trump afirmou que a China "entrou em pânico", o Fed alertou para riscos inflacionários. E ainda: balança comercial brasileira fecha marco com superávit de US$ 8,15 bilhões.