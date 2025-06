Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Trabalhadores com carteira assinada que fizeram algum empréstimo consignado já podem fazer a portabilidade para bancos com taxas de juros menores. Essa opção só está disponível para o crédito com desconto em folha de pagamento. Mais de 70 instituições financeiras estão habilitadas a fazer a portabilidade. A expectativa é que o volume de crédito disponível para o setor privado aumente de R$ 40 bilhões para R$ 120 bilhões. Para efetuar a transferência da dívida, os interessados devem procurar diretamente uma nova instituição financeira. E ainda: equipe econômica do governo se reunirá com líderes do Congresso para debater alternativas à alta do IOF.