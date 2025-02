Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Cenipa, apura as causas da queda do avião que atingiu um ônibus em uma avenida em São Paulo. O modelo não possui caixa preta, mas tem equipamentos que registram de forma detalhada o funcionamento da aeronave. A conversa entre o piloto e a torre de controle também ficou gravada. Estavam a bordo o advogado Marcio Louzada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Medeiros, de 44 anos. Os corpos deles foram levados para o Instituto Médico Legal, identificados e liberados. Outras seis pessoas ficaram feridas. E ainda: avião é localizado no Alasca.