Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (05)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Deputados e senadores devem virar a noite em um protesto que ocupa as mesas diretoras da Câmara e do Senado, contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A segurança foi reforçada e as portas, fechadas. Os parlamentares de oposição estão se revezando dentro dos plenários das duas casas. E ainda: Japão registra recorde histórico de calor com temperaturas acima de 41 graus



