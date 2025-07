Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O corpo da brasileira Juliana Marins, que morreu depois de cair em um vulcão na Indonésia, já está no Rio de Janeiro para uma nova autópsia. O corpo de Juliana Marins chegou ao Rio de Janeiro por volta das sete e meia da noite. Antes, o avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. E na sequência, a força aérea brasileira fez o translado da urna funerária até a base aérea do Galeão, no Rio. Na manhã desta quarta-feira (2), o corpo vai passar por uma nova autópsia no Instituto Médico Legal. E ainda: Lula viaja a Buenos Aires para participar da reunião de cúpula do Mercosul.