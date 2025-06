Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal concluiu os interrogatórios dos réus do chamado núcleo crucial no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. foram seis réus, entre eles os ex-ministros Augusto Heleno e Braga Netto e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No depoimento mais aguardado, Bolsonaro negou envolvimento em qualquer tentativa de golpe, mas confirmou que avaliou alternativas dentro da constituição para anular o resultado das eleições. E ainda: Senado aprova projeto de lei que proíbe redução de pena por idade para crimes de violência sexual.