Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Medidas de apoio vão incluir linha de crédito de R$ 30 bilhões aos exportadores. Pedido de CPI para investigar sexualização de menores nas redes é protocolado no Senado. E ainda: Falta menos de um mês para que as mudanças no processo para tirar o visto americano entrem em vigor. A partir do dia 2 de setembro, a exigência de entrevista no consulado será ampliada.



