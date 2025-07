Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas:A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária não atendeu ao chamado do Palácio do Planalto para participar da primeira reunião do comitê criado para enfrentar a crise do tarifaço. A CNA divulgou uma nota com críticas duras ao governo Lula. Geraldo Alckmin, disse que pelo menos por enquanto, o governo não vai pedir prorrogação. A estratégia para tentar reverter a aplicação das tarifas de Trump será o diálogo. O vice-presidente confirmou que o governo já está em contato com empresários americanos, para mostrar que a tarifa pode causar prejuízo para os dois países. A possibilidade de pedir mais tempo para os Estados Unidos, foi um pedido dos representantes da indústria durante o encontro com Alckmin. E ainda: Câmara dos Deputados aprova PEC de renegociação da dívida dos municípios.



