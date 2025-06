Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O exército iraniano voltou a atacar Israel na madrugada desta quarta-feira (18). Os mísseis foram lançados contra Tel Aviv. Ainda não há informações sobre feridos ou a dimensão dos estragos. Mais cedo, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou que não vai ter misericórdia de Israel e afirmou que os ataques aéreos vão continuar. A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém suspendeu as atividades pelo menos até sexta-feira (20), por causa dos confrontos.



