Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. De acordo com a denúncia, o ex-presidente liderou uma organização criminosa para impedir que o resultado das eleições fosse cumprido. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro sabia de um suposto plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. A expectativa é de que o caso seja julgado ainda este ano. E ainda: mulher morre durante temporal que atingiu São Paulo nesta terça (18).



