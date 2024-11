Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (19)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: a Polícia Federal informou que a missão para matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi abortada já com os militares encarregados do crime em posição para atuar. No plano, seriam usadas granadas, pistolas e fuzis. E ainda: Moraes intimou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro durante sua presidência, para explicar divergências encontradas pela PF nas suas últimas declarações.