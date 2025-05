Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo de Minas Gerais confirmou mais um caso de gripe aviária no país e decretou estado de emergência animal por 90 dias. Nesta terça-feira (27), o ministro Carlos Fávaro afirmou que o foco da doença registrado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, está controlado. O ministro disse ainda que mais de 40 países adotaram algum tipo de restrição às exportações de frango. Apesar do impacto, mais de 120 países seguem comprando o produto brasileiro. E ainda: Consumidores afirmam que já trocaram de marca ou produto na tentativa de economizar.