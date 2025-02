Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Autoridades ambientais do Rio de Janeiro identificaram três pontos de vazamento de óleo na Baía de Guanabara, na altura da praia de Boa Viagem. A origem é um navio-sonda que está parado no local. A multa pelo crime ambiental pode chegar a R$ 10 milhões. E ainda: Defesa Civil de SP estende alerta de temporal até domingo (2).