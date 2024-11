Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O governo de São Paulo leiloou, nesta terça (29), o primeiro lote de construção de 17 novas escolas. As empresas vencedoras serão responsáveis pela manutenção das novas unidades. A parte pedagógica permanece responsabilidade do governo. A proposta vencedora foi a de menor valor, feita pelo Consórcio Novas Escolas Oeste SP, que reúne três empresas. E ainda: Senado volta a discutir o texto da reforma tributária após o fim das eleições.