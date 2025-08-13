Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (13)
Polícia Civil faz operação contra golpe do falso consórcio. Senado aprova bônus de produtividade para servidor do INSS
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma megaoperação contra o golpe do falso consórcio está mobilizando a Polícia Civil em nove estados do país. Em São Paulo, a polícia cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital, Diadema e Campinas. A quadrilha anunciava a venda facilitada de imóveis e veículos nas redes sociais. Atraídas pelas ofertas, as vítimas assinavam contratos e faziam pagamentos, mas não recebiam os bens. Os suspeitos montavam centrais telefônicas e escritórios com funcionários treinados e metas de captação. Segundo a investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 500 milhões. A ação desta quarta-feira (13) é a terceira fase de uma operação iniciada no Paraná, em 2023. As investigações continuam. E ainda: Senado aprova bônus de produtividade para servidor do INSS.
