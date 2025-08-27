Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Programa Mais Médicos começa a receber, nesta quarta-feira (27), o reforço de quase 1,5 mil profissionais que vão atuar em cerca de 1 mil municípios brasileiros. Os profissionais com registro no Conselho Regional de Medicina têm até o dia 5 de setembro para iniciar a jornada de trabalho. 1139 médicos já estão aptos a começar. Outros 359 profissionais vão precisar passar por treinamento antes de integrar o programa. Eles são médicos brasileiros formados no exterior ou estrangeiros com licenças para atuar em outros países. A partir de novembro, eles participarão do chamado Módulo de Acolhimento e Avaliação, com treinamentos específicos para situações de emergência e doenças mais comuns em determinadas regiões. Segundo o Ministério da Saúde, 26,4 mil profissionais fazem parte do Mais Médicos. O objetivo do governo é chegar aos 28 mil médicos até 2027. E ainda: Tarifa de 50% dos Estados Unidos contra Índia começa a valer.



