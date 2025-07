Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A cidade de São Paulo registrou a tarde mais seca do ano na última terça-feira (29), com umidade relativa do ar em apenas 14%. A tendência é que o tempo siga seco nos próximos dias em todo o estado. O vento marítimo volta a soprar sobre a Grande São Paulo trazendo um pouco de alívio para a população nesta quarta-feira (30). Mesmo assim, a umidade do ar continua abaixo do ideal para a saúde. Até domingo (3), os índices devem ficar abaixo de 20% em várias partes do estado. E ainda: Terremoto na Rússia provoca tsunami nos EUA e Japão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!