Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As tentativas de fraudes digitais cresceram mais de 20% em um ano. A faixa etária com maior aumento é a de jovens com até 25 anos, representando um avanço de mais de 50% nas tentativas de golpes digitais, mas quem tem mais idade continua sendo o alvo preferencial dos golpistas. A faixa etária de 36 a 50 anos responde por um terço das tentativas. Em seguida, aparecem os grupos de 26 a 35 anos, com 26,3% das tentativas, e aqueles com até 25 anos, com 15%. Os dados divulgados são de abril e mostram que o país registrou mais de um milhão e 100 mil tentativas de fraudes contra todos os grupos etários no mês. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta é de 22,8%. O setor de bancos e cartões é o mais atingido, com mais da metade das ocorrências registradas no levantamento. E ainda: Polícia prende quadrilha suspeita de furtar casas em São Paulo.



