Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (11)

Pré-candidato à presidência da Colômbia morre dois meses após atentado. Trabalho de resgate de possíveis sobreviventes segue na Turquia após terremoto

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu nesta segunda-feira (11) em Bogotá. Uribe foi vítima de um atentado a tiros em 7 de junho, quando participava de um comício na capital colombiana. Ele foi baleado três vezes e estava internado em estado crítico há mais de dois meses. O senador presidenciável era pré-candidato pelo partido de direita Centro Democrático, que faz oposição ao governo de Gustavo Petro, do partido de esquerda Colômbia Humana. E ainda: Trabalho de resgate de possíveis sobreviventes segue na Turquia após terremoto.

